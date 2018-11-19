0553 313 94 23

İran'a kötü haber! Tamamen durdu

ABD’nin İran’a yeniden başlattığı yaptırımlar halıcıları da vurddu. İran El Dokuma Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Abdullahi Behrami, ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye halı ihracatının durduğunu açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:38
İran'a kötü haber! Tamamen durdu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Behrami, "Halı ihracatının yüzde 35'ini ABD'ye gerçekleştiriyorduk. Yaptırımlar nedeniyle 6  Kasım tarihinden sonra bu ülkeye ihracat yapamadık." dedi.

ABD pazarını kaybettiklerini belirten Behrami, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da yapacakları çalışmalarla söz konusu kaybın önüne geçmeyi  hedeflediklerini kaydetti.

İran'da daha çok Tebriz ve İsfahan kentleri ile özdeşleşen ve Kum,  Kirman, Kaşan ile Nain gibi şehirlerde de üretilen el dokuma halısı, ABD'nin  ikinci yaptırım paketinde ambargo uygulanan ülkenin en önemli ihracat  kalemlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.  

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2 milyon  500 bin kişinin çalıştığı bu sektörde, yılda 400 ton el halısı dokunuyor ve bunun  yüzde 80'i dünyanın değişik bölgelerine ihraç ediliyor. ABD'ye ihracatının  yaklaşık 120 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İran Milli Halısı Merkezi Başkanı  Firişte Destpak da ülkenin bu ihracattan yıllık yaklaşık 400 milyon dolar gelir  elde ettiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:38
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik ziyaret
    1. ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik..
    2. Tepki yağıyor... Lezgin Botan'dan..
    3. Vatandaş evinden getirip bıraktı…..
    4. TürkAkım’da tarihi gün
    5. İran'a kötü haber! Tamamen durdu
    6. Dengeleri bozacak... Türkiye'de..
    7. Korkunç kaza... Başından ayrılmadı
    8. Anahtarı unuttu balkondan girmek..
    9. ’Ticaret savaşlarının bir bedeli olacak’
    10. Karakol önünde drift… Hayatının..
    11. Neye uğradıklarını şaşırdılar!..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı açıklama:..
    13. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin..
    14. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    15. İşte Fatih Terim'in istediği stoper!..
    16. Mircea Lucescu istifa mı ediyor?..
    17. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı..
    18. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    19. Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var
    20. Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın