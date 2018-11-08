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İran'a Çin'den üzücü haber!

Çinli uçak üreticisi Comac'ın Genel Müdürü Yuerang, İran'a yolcu uçağı satmayacaklarını açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:20
İran'a Çin'den üzücü haber!

Airshow China sırasında İranlı yetkililerin Çin'in ARJ21 bölgesel yolcu uçağına ilgi göstermesini değerlendiren Comac Genel Müdürü Zhao, "İran'a uçak satamayız. İran'a uçak satılması gündemimizde yok" diye konuştu. 

İran, ABD'nin yaptırımları sonrasında uçak alımı için ABD'den izin alması gerekmeyen üreticilere yönelmiş durumdu. Bu çerçevede Rusya'nın Sukhoi Superjet 100 modeli yolcu uçağı ile ilgileniyor

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:20
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