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Medya İran'a büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyorlardı
Medya

İran'a büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 10:45:00 -
İran'a büyük şok! İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, ABD'nin İsrail'i koruma adına terörist grupları nasıl kullandığını ele aldı. Bengin, ABD'nin PKK/YPG teröristlerini İran'a karşı cephe hattı olarak konumlandırdığını belirtti. ABD'nin savaş ihtimalini artırarak bölgedeki askeri varlığını güçlendirme niyetini vurgulayan Bengin, bu kirli planın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını ifade etti. Bengin, özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, ABD'nin İsrail'i koruma adına terörist grupları nasıl kullandığını ele aldı. Bengin, ABD'nin PKK/YPG teröristlerini İran'a karşı cephe hattı olarak konumlandırdığını belirtti. ABD'nin savaş ihtimalini artırarak bölgedeki askeri varlığını güçlendirme niyetini vurgulayan Bengin, bu kirli planın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını ifade etti. Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Koşulsuz destek verdiği İsrail’i korumak adına bölgeye uçak filoları, savaş gemileri yığan ABD, terörist dostlarını, unsurlarını, PKK/YPG’yi de İran’a karşı kullanmak istiyor. Bu bağlamda da halihazırda Suriye’nin Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerdeki Amerikan üslerinden çok sayıda PKK/YPG’li teröristin İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslere nakline dönük haberler var.. Hem de sevkiyatların ABD  helikopterleri ve zırhlı araçlarıyla gerçekleştiği şeklinde… Yani sanki savaşa karşıymış, Netanyahu’ya daha fazla çılgınlık yapıp ateşi bölgeye yayma diye uyarıyor havası veren ABD, savaşın yayılma olasılığına karşı Suriye topraklarında da Orta Doğu’daki kara gücüm dediği teröristlerle tahkimat yapıyor bir yandan da... Teröristlerle kafa kafaya verip İran’a, vekil güçlerine karşı İsrail’i korumak adına bir cephe hattı oluşturuyor hiç utanmadan. Bu aşağılık ve kirli planın bir başka yönü de buradaki olası bir çatışmayı gerekçe gösterip bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek üzere ortam hazırlamak elbette... (...)" 

 
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