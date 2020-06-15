İran'a büyük şok! 'Durduruyoruz' diyerek duyurdular
Bağdat Hükümeti Petrol Bakanı İhsan Abdulcabar, 2024 yılına kadar İran’dan doğalgaz ithalatını durduracaklarını söyledi.
Bağdat Hükümeti Petrol Bakanı İhsan Abdulcabar, İran’dan doğalgaz ithalatına ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.
Bağdat Hükümeti Petrol Bakanı İhsan Abdulcabar, yapılması kararlaştırılan projelerin hayata geçirilmesi halinde Irak’ın 2024 yılına kadar İran’dan doğalgaz ithalatını durduracağını belirtti.
K24'ün haberine göre, Bağdat hükümetinin petrol gelirinin bu ay sonuna kadar 2.5 milyar dolar olacağını öngördüklerini kaydeden Abdulcabar, bu gelirle yabancı şirketlere ödeme yapılacağını ifade etti.
Ülkenin güneyindeki petrol sahalarında faaliyet yürüten yabancı şirketlerle Bağdat hükümeti arasında varılan anlaşma gereği, bu ay petrol üretimi azaltılacak.
İran’ın, Bağdat hükümetine yaptığı doğalgaz satışı, Tahran yönetimi açısından ciddi gelir kaynaklarından biri durumunda.