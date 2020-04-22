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Dünya

İran’a bir tehdit daha: Daha kalabalık geliriz

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehdidini yorumladı. Hyten, "İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. ‘Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin’, demektir bu" dedi.

2020-04-22 21:54:00 -
İran’a bir tehdit daha: Daha kalabalık geliriz

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD donanmasına, taciz etmeleri halinde İran'ın gambotlarını vurma talimatına da değinerek, "İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. ‘Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin’, demektir bu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hyten, İran’ın uydu fırlatmasının Tahran'ın "kötü niyetli faaliyetlerinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Hyten, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." diye konuştu.

İran’ın bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirten Hyten, "Elinizde bu kadar uzun mesafe kateden bir füze varsa, bu sizin komşularınıza ve müttefiklerimize tehdit teşkil ettiğinizi gösteriyor. Bunun asla ABD’yi doğrudan tehdit etmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran tehdidinden memnun

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD donanmasına, taciz etmeleri halinde İran'ın gambotlarını vurma talimatına da değinen Hyten, "Başkanın bir hasmı uyarmasından memnunum. Biz ordu olarak ve Amerikan halkı bunun ne demek olduğunu biliyoruz. İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. ‘Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin’, demektir bu." değerlendirmesinde bulundu.

Donanmanın elinde yasal olarak kendini savunma hakkına dayanan güç kullanma yetkisinin bulunduğunu dile getiren Orgeneral Hyten, İran’ın Trump’ın belirttiği çizgiyi geçmesi halinde Amerikan donanmasının karşılık vereceğini vurguladı.

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Yorumlar

Ali

KATİL ABD SONUN YAKIN TABİ YAHUDİ İSRAİL DAHİL
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06mtyazıyor

Doğru daha kalabalık gelirsiniz. Gelipte tabutlarda geri dönersiniz...
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