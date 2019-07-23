İran'a ait İHA'yı vurdular

ABD savaş gemileri, büyük bir gerilimin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdü.
23 Temmuz 2019 Salı 20:15
ABD savaş gemileri, büyük bir gerilimin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdü.
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