İran'a ait İHA'yı vurdular ABD savaş gemileri, büyük bir gerilimin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdü.

ABD savaş gemileri, büyük bir gerilimin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdü. Ayrıntılar geliyor...

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