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Dünya İran'a ait gemiye saldırı! Patlayıcı madde atıldı
Dünya

İran'a ait gemiye saldırı! Patlayıcı madde atıldı

İran'a ait bir konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlendi. Saldırıda geminin gövdesinde hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:38:00 -
İran'a ait gemiye saldırı! Patlayıcı madde atıldı

İran'a ait bir konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlendiği ve geminin gövdesinde hasar oluştuğu bildirildi.

İran'da devlete bağlı Gemicilik Şirketinin Sözcüsü Ali Giyasiyan, yerel basına yaptığı açıklamada, Avrupa'ya giden bir ticari konteyner gemisine 10 Mart'ta patlayıcı maddeyle "terörist" saldırı düzenlendiğini söyledi.

Patlayıcı madde atılması üzerine gemide çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak gövde kısmında hasar oluştuğunu belirten Giyasiyan, gemide bulunan kişilerin ise zarar görmediğini aktardı.

Olayın Akdeniz'in hangi noktasında yaşandığına ilişkin bilgi vermeyen Giyasiyan, "Bu tür saldırılar uluslararası yasalara aykırı şekilde yapılan deniz korsanlığına bir örnektir. Faillerinin tespit edilmesine yönelik hukuki takibat yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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