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İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

ABD ile savaşın eşiğine gelen İran Yönetimi, "İran petrol tankeri teknik arıza nedeniyle Suudi Arabistan sahillerinde demirleme durumunda kalmıştır. Riyad yönetimi, tamiratın ardından tankerin çıkışına izin vermemektedir. Sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlığı konuyu takip etmelidir" açıklamasını yaptı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:23
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski üyesi Mensur Hakikatpur, iki ay önce teknik arıza nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na demirleyen İran tankerinin ülkeye getirilmesiyle ilgili İran Dışişleri Bakanlığını göreve çağırdı.

"Suudiler çıkışa izin vermiyor"

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Hakikatpur, "İran petrol tankeri teknik arıza nedeniyle Suudi Arabistan sahillerinde demirleme durumunda kalmıştır. Riyad yönetimi, tamiratın ardından tankerin çıkışına izin vermemektedir. Sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlığı konuyu takip etmelidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı yetkililerin tankerin tamir masrafı için yüksek meblağ talep ettiğini dile getiren Hakikatpur, İran Dışişleri Bakanlığının devreye girmesi gerektiğini söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün yaptığı açıklamada, İran Ulusal Tanker Şirketinin söz konusu tankerin ülkeye getirilmesiyle ilgili gerekli adımları attığını söylemişti.

"Happiness 1" petrol tankeri, 2 Mayıs'ta Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motor hanesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na demirlemişti.

İran basınında yer alan haberlerde, tamir masrafı için 10 milyon dolar ödendiği, Riyad yönetiminin ayrıca günlük 200 bin dolar demirleme ücreti talep ettiği ve tanker mürettebatına ülkelerine dönüş izni vermediği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:23
  1. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski üyesi Mensur Hakikatpur
  2. Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı
  3. İran tankeri
  4. "Happiness 1" petrol tankeri
  5. İran
  6. Suudi Arabistan
  7. şok suçlama

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