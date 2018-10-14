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İran yerli otomobilde Lamborghini'yi örnek aldı

Otomotiv sektöründe adından söz ettirmek isteyen İran'da mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak, meraklıların ilgisine sundu.

14 Ekim 2018 Pazar 13:30
İran yerli otomobilde Lamborghini'yi örnek aldı

Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan İran, yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor. Daha önce Citroen ve Peugeot'yu kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Lamborghini Murcielago'yu örnek aldılar.

İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi. Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı, Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.

Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:30
  1. İran
  2. yerli otomobil
  3. Lamborghini
  4. Lamborghini Murcileago

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