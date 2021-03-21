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Dünya İran ve Rusya ile gerilen ABD’den Umman Körfezi’nde tatbikat
Dünya

İran ve Rusya ile gerilen ABD’den Umman Körfezi’nde tatbikat

Son zamanlarda İran ve Rusya ile gerilimi tırmandıran ABD, 3 ülkeyle birlikte Arap Denizi ve Umman Körfezi’nde geniş çaplı hareket başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:16:00 -
İran ve Rusya ile gerilen ABD’den Umman Körfezi’nde tatbikat

ABD Donanması, İran ile bölgedeki nükleer programı nedeniyle yaşanan gerilimlerin ortasında, Belçika, Fransa ve Japonya Donanması ile birlikte Arap Denizi ve Umman Körfezi’nde geniş çaplı deniz tatbikatı yapılacağını açıkladı.

The Independent’a göre, Arap Denizi Harp Tatbikatı Grubu (GASWEX) isimli tatbikat kapsamında Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve ABD Donanması’na ait amfibi hücum gemisi USS Makin Island’ın yanı sıra, Belçika Donanması’na ait HNLMS Leopold 1 ve Japon savaş gemisi JS Ariake görev alacak.

Tatbikatlar, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararının ardından İran’ın anlaşmanın getirdiği tüm yükümlülükleri kaldırmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın nükleer programla ilgili anlaşmanın sınırlarına uyması halinde anlaşmaya geri dönme arzusunu dile getirdi.

Bununla birlikte, Irak’taki İran destekli milislerin ABD çıkarlarını hedef almaya devam etmesiyle aralarındaki gerginlik devam ediyor.

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