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İran ve Özbekistan'dan Türkiye'ye taziye

İran ve Özbekistan, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili olarak Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

14 Aralık 2018 Cuma 16:10
İran ve Özbekistan'dan Türkiye'ye taziye

İran ve Özbekistan tarafından Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin yayımladığı mesajda, 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 47 kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazası nedeniyle Türkiye'ye ve Türk milletine taziye dilekleri iletildi. Mesajda, "Söz konusu olayda hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de tren kazasında yaşamını yitirenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan'dan mesaj

Ankara'daki tren kazasının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Mirziyoyev, mesajında şunları kaydetti:

"Böyle ağır anlarda siz değerli dostuma (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve kardeş Türk halkına tüm Özbekistan halkı adına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına acılarını paylaştığımızı ve sabır dileklerimizi iletmenizi arz ederim. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim. Derin üzüntü ile."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:10
  1. Konya
  2. Ankara
  3. İran
  4. Özbekistan

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