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Dünya İran ve ABD arasında denizde gerginlik
Dünya

İran ve ABD arasında denizde gerginlik

İran Devrim Muhafızlarına ait devriye botunun 2 ABD savaş gemisini taciz ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 03:53:00 -
İran ve ABD arasında denizde gerginlik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarına ait devriye botunun, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri sırasında yaklaştığı 2 ABD savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarına ait devriye botunun, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri sırasında yaklaştığı 2 ABD savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın 5 Aralık akşamı Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası sularda seyir halinde bulunan ABD Donanmasına bağlı "Levis B Puller" deniz üssü gemisi ile "The Sullivans" muhrip gemisine, İran Devrim Muhafızlarına ait devriye botunun yanaştığı bildirildi.

İran botunun Amerikan gemilerinden birinin köprüsüne spot ışığı tutarak görüş alanını kör etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "(İran botu) ABD gemilerinin 150 metre yakınından geçti, bu özellikle geceleri tehlikeli derecede yakın." ifadesi kullanıldı.

ABD gemilerinin sesli ve lazerle uyarılarda bulunduğu ve başka olay çıkmadan yoluna devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İran Devrim Muhafızlarının eylemleri, uluslararası profesyonel ve güvenli denizcilik davranışı standartlarını ihlal ederek yanlış hesaplama ve çarpışma riskini artırdı. Uluslararası sulardaki bu tehlikeli eylem, İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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