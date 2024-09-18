İran uzaya çıkıyor, geri sayım başladı! Bu olursa ABD'ye göre bu test bir kılıf, olay gönderme olur

Uzaya ulaşmak için ikinci başarılı denemesini gerçekleştiren İran, bu denemenin araştırma amaçlı olduğunu iddia ederken, Batı balistik denemelerden endişe duyuyor.

Uydu, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin (IRGC) katı yakıtlı bir motorla çalışan “Qaem-100” uydu taşıyıcısını kullanarak uzaya ulaştı.

Ağırlığı 60 kilogram olan mikro uydu 550 kilometrelik bir alçak yörüngeye girdi. Uydunun tasarım ve üretimi İran Elektronik Endüstrisi (SAIran) tarafından gerçekleştirildi.

İran uydudan ilk sinyalini aldı. Ocak ayında İran medyası Sorayya (Gökyüzü) uydusunun ülkenin en yüksek yörüngesi olan 750 km'lik bir yörüngeye fırlatıldığını duyurdu.

Balistik füze denemeleri için uydu çalışmaları bir kılıf

ABD ordusuna göre uyduların fırlatılmasında kullanılan uzun menzilli balistik teknoloji, uzun menzilli silahların fırlatılmasında da kullanılabilir.

Tahran, uydu çalışmalarının balistik füze araştırmaları için bir kılıf olduğu iddiasına karşı çıkıyor ve ABD'nin sık sık dile getirmesine rağmen hiçbir zaman nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını iddia ediyor.

Uzaya ulaşmak balistik füzelerin menzilini en az 2500 km'ye kadar uzatıyor. Orta Doğu'daki en kapsamlı füze programlarından birine sahip olan İran, teknik zorluklar nedeniyle birçok kez uydu fırlatmayı başaramadı.