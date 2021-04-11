  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu
Dünya

İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 10 kat daha fazla uranyum üretebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanması için talimat verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 10:07:00 -
İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Nükleer Teknoloji günü nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni nesil gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu. Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi. Ruhani konuşmasında, “Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz” dedi.

Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı oldukları belirterek, “Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır” ifadesini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

789

peki tamamda bu ülkedeki dünyada hiçbir ülkede olmayan hatta 30 türk ülkesinde bile olmayan 50 milyon türkten niye 30 türk ülkesinin haberi yok niye umursamıyor duymuyorlar
  • Yanıtla
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı
Teknoloji

AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Prototip 3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...
Dünya

Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay