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İran tankeri takip cihazını kapattı

İran'a ait "Adrian Darya 1" petrol tankeri, Doğu Akdeniz'de Suriye tarafına yöneldikten sonra takip cihazını kapattı.

03 Eylül 2019 Salı 12:20
İran tankeri takip cihazını kapattı

Küresel deniz trafiğini izleyen MarineTraffic'e göre, dün gece Suriye yakınlarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatan İran bayraklı "Adrian Darya 1"in Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor.

ABD'nin yaptırım listesindeki petrol tankeri, son olarak Lübnan'a doğru hareket halindeyken yönünü Suriye'nin Tartus Limanı'na çevirmişti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

ABD'de bir mahkeme, serbest kalmasının ardından tankere ve içindeki petrole el koyma kararı çıkarmıştı. İran ise tankerdeki 2,1 milyon varil ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer, serbest bırakıldığı günden bu yana ABD'nin baskıları nedeniyle yanaşacak liman bulamayan "Adrian Darya-1"in nereye gideceğini açıklamadı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:20
  1. Adrian Darya 1
  2. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  3. Cebelitarık

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