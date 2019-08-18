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İran tankeri Cebelitarık'tan bugün ayrılabilir

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad:- "Farklı güzergahlardan gelen iki mühendis ekibinin ulaşmasıyla geminin bu gece hareket etmesi bekleniyor"

18 Ağustos 2019 Pazar 18:42
İran tankeri Cebelitarık'tan bugün ayrılabilir

LONDRA (AA) - İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, Cebelitarık'ın serbest bırakma kararı aldığı İran tankerinin bugün denize açılmasının beklendiğini bildirdi.

Büyükelçi Baeidinejad, Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı tankerin bu gece denize açılmasının beklendiğini duyurdu.

Personelin gemiye biniş işleminin sürdüğünü belirten Baeidinejad, "Farklı güzergahlardan gelen iki mühendis ekibinin ulaşmasıyla geminin bu gece hareket etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre tankerin adı "Adrian Darya 1" olarak değiştirildi.

Cebelitarık hükümetinden yapılan açıklamada da ABD'nin, terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedildi.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:42
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