İran Suudi Arabistan’daki petrol tankerinin serbest bırakıldığını doğruladı

İran Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Suudi Arabistan’ın alıkoyduğu İran’a ait petrol tankerini serbest bıraktığını doğruladı.

İran Çevre ve Şehircilik Bakanı İslami, Suudi Arabistan’ın alıkoyduğu İran’a ait petrol tankerinin dün yerel saatle 15.06’da Suudi Arabistan’ının Cidde limanından İran’a doğru hareket ettiğini söyledi. İslami, yapılan görüşmeler sonucunda tankerin serbest bırakıldığını belirterek, “Petrol tankerine iki İran gemisini eşlik etmekte ve şuan İran sularına girmek için Basra körfezine doğru hareket etmekte” dedi.

İran’da Cuma günü İngiltere’ye ait petrol tankerinin alıkonulmasana ilişkin de konuşan İslami, Stena Impero adlı tankerin uzun bir süre radar sisteminin kapalı olduğunu söyleyerek, “Bu tehlikeli bir durumdu ve Limanlar Genel Müdürlüğü olarak müdahale etmememiz gerekiyordu” dedi.

İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankeri 30 Nisan’da Kızıldeniz’de arızalandığı gerekçesiyle onarılması için Cidde limanına çekilmişti. Suudi Arabistan, tankeri serbest bırakmak için İran’dan ödeme talep etmiş ve 3 ay boyunca alıkoymuştu.

Öte yandan İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle biri İngiltere, biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoymuştu. Daha sonra yapılan açıklamada, Liberta bandıralı geminin serbest bırakıldığı kaydedilmişti.