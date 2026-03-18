İran; Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın uykularını kaçırdı
Dünya

İran; Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın uykularını kaçırdı

Yeniakit Publisher
İran; Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın uykularını kaçırdı

İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından flaş bir açıklama yaptı. Tahran yönetimi; Suudi Arabistan, BAE ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.

Bildiride, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası, Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edilerek, sivillere ve ilgili tesislerin çalışanlarına tahliye uyarısı yayımlandı.

 

"Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti belli oldu! Senatör Sanders’dan Trump yönetimine tepki
ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti belli oldu! Senatör Sanders’dan Trump yönetimine tepki

Dünya

ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti belli oldu! Senatör Sanders’dan Trump yönetimine tepki

Dünyanın konuştuğu İranlı kadınlar Türkiye'de
Dünyanın konuştuğu İranlı kadınlar Türkiye'de

Gündem

Dünyanın konuştuğu İranlı kadınlar Türkiye'de

Olmazsa olmaz iran savaşı bitirecek şartlarını açıkladı
Olmazsa olmaz iran savaşı bitirecek şartlarını açıkladı

Dünya

Olmazsa olmaz iran savaşı bitirecek şartlarını açıkladı

Sarı şeytan Trump’ın son marifeti: İran’ın petrol ve gaz sahasına alçak saldırı
Sarı şeytan Trump’ın son marifeti: İran’ın petrol ve gaz sahasına alçak saldırı

Dünya

Sarı şeytan Trump’ın son marifeti: İran’ın petrol ve gaz sahasına alçak saldırı

