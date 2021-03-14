İran saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran medyasındaki haberlere göre İranlı bir müfettiş, dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta bir İran konteynır gemisinin Akdeniz'de zarar gördüğü saldırının arkasında büyük olasılıkla İsrail’in olduğunu iddia etti.

Reuters’ın haberine göre, İsrailli yetkililer, Cuma günü günü gerçekleşen olayda İsrail'in rolü olup olmadığı sorulduğunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

İran tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Şehrekürd gemisinin küçük bir yangına neden olan patlayıcı bir cisimle vurulduğu, ancak gemideki kimsenin yaralanmadığı belirtildi. İki deniz güvenliği kaynağı, ilk göstergelerin geminin bilinmeyen bir kaynak tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını gösterdiğini bildirdi.

Yarı resmi Nournews’in haberine göre, olayı araştıran İran ekibinden ismini vermek istemeyen bir üye, “Coğrafi konumu ve geminin hedef alınma şekli göz önüne alındığında, bu terörist operasyonun Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilmiş olması güçlü bir olasılık” açıklamalarında bulundu.

Müfettiş, patlayıcıların geminin güvertesindeki bazı konteynırlara çarpan bir insansız hava aracından ateşlenmiş olabileceğini söyledi.

Adım atacaklar

Raporların uluslararası hukuku ihlal eden bir sabotaj eylemini doğruladığını söyleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise, “Bu sabotaj eyleminin faillerinin tespitine yönelik adımlar gündemde” açıklamalarında bulundu.

IRISL (İran İslam Cumhuriyeti Deniz Yolları) kurumu tarafından yapılan açıklamada, geminin Avrupa'ya giden uluslararası sularda bulunduğu belirtildi. IRISL, bir İsrail gemisinin Umman Körfezi'nde bombalanmasının iki hafta ardından meydana gelen söz konusu saldırının faillerinin belirlenmesi için yasal işlem başlatılacağını da bildirdi. Nitekim Tel Aviv ile Tahran arasında Akdeniz’e kadar uzanan ‘gölge savaşının’ başladığı söyleniyor.

AFP’nin haberine göre Washington, İran'ın füze ve nükleer programıyla ilgili malzemelerin taşındığı gerekçesiyle 2020 yılı ortalarında IRISL'yi kara listeye almıştı.

2018'de Washington'un Tahran'ın büyük ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini duyuran ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.