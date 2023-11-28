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Dünya İran Rusya’dan satın almak istiyor: İranlılar yeni yılda Yak-130, Su-35 ve Mi-28 savaş uçağı tedarik edecek!
Dünya

İran Rusya’dan satın almak istiyor: İranlılar yeni yılda Yak-130, Su-35 ve Mi-28 savaş uçağı tedarik edecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:24:00 -
İran Rusya’dan satın almak istiyor: İranlılar yeni yılda Yak-130, Su-35 ve Mi-28 savaş uçağı tedarik edecek!

İran Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Ferhi dikkat çeken bir duyuru yaptı: “Rusya’dan Yak-130 eğitim uçağı, Sukhoi-35 savaş uçağı ve Mi-28 taarruz helikopterinin ülkeye gelişi doğrulandı ve süreç devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İran ile Rusya arasındaki savunma sanayii iş birliği derinleşiyor. Son olarak İran; Su-35, Yak-130 ve Mi-28 tedarikine karar verdi. Su-35’ler kısa süre önce İran’a teslim edilmişti.

İran, Rusya’dan Su-35 savaş uçağı, Yak-130 eğitim uçağı ve Mi-28 taarruz helikopteri tedarikinin kesinleştiğini açıkladı. Su-35 savaş uçağına yönelik ilk teslimat, kısa süre önce gerçekleştirilmişti. İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinden Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından itibaren ciddi bir artış gözlemleniyor.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Ferhi, Rusya’dan alınacak savaş uçakları ve helikopter teslimatına ilişkin anlaşmanın sonuçlandığını açıkladı.

Ferhi, “Yak-130 eğitim uçağı, Sukhoi-35 savaş uçağı ve Mi-28 taarruz helikopterinin ülkeye gelişi doğrulandı ve süreç devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Haberde, tedarik sözleşmesinin ne zaman sonuçlandığı ve Rusya’dan İran’a kaç adet uçağın ne zaman teslim edileceği bilgisi verilmedi.

BMKG Ambargosu sonrası artan tedarik

Tahran’ın 2015’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu 2020’de kaldırılmıştı. İran bunun ardından Rusya’dan Su-35 uçaklarının tedariki konusunda girişimlere başladığını ve mart ayında savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığını duyurmuştu.
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Daha sonra temmuz ayında ise Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, tedarik işlemini durdurduklarını ancak gerekli görülmesi halinde yeniden değerlendireceklerini açıklamıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı 4++ nesil avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Rusya’nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitilmesi için kullanılıyor. savunmasanayist aktardı: Tesnim Haber Ajansı, 2 Eylül’deki haberinde Yak-130’un İran Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini açıklayarak, uçağın İran’da bir hava üssündeki görüntülerine yer vermişti.

Ambargolar nedeniyle uzun bir süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran’ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus MiG-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.

Öte yandan İran’ın söz konusu tedarikler için Rusya’ya ne gibi bir ödeme yaptığı belirsizliğini koruyor. Rusya’ya Şahid-136 Dolanan Mühimmatı tedarik eden İran’ın, ‘takas’ formatında bir ticaret gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

 

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