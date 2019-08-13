İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi başka bir tarihe ertelendi
Soçi kentinde yarın 14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.13 Ağustos 2019 Salı 13:58
İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili'nin açıklamasın yer verdi. Açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi’nin üç ülkenin kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğu belirtildi. Ajans, 3'lü Liderler Zirvesi’nin teknik nedenlerden dolayı ertelendiğini duyurdu.
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