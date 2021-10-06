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Gündem İran provokasyonlarına devam ederken… Aliyev ‘başlamaya hazırız’ diyerek Ermenistan’a çağrı yaptı!
Gündem

İran provokasyonlarına devam ederken… Aliyev ‘başlamaya hazırız’ diyerek Ermenistan’a çağrı yaptı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 15:47:00 -
İran provokasyonlarına devam ederken… Aliyev ‘başlamaya hazırız’ diyerek Ermenistan’a çağrı yaptı!

Son günlerde sınır hattın askeri hareketliliği arttıran İran’ın provokasyonlarına boyun eğmeyen İlham Aliyev Ermenistan’a çağrıda bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran ve Ermenistan'ın iki müttefik ülke olduğunu belirtmesi ve İran’ın provokasyonlarına ortak olacağı sinyali sonrası Aliyev, komşusuna adeta şans sundu.

Aliyev, AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko'yu kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz sayfayı çevirmek ve komşumuz Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır. Ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki, böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum, 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir."

Paşinyan Litvanya Ermeni Topluluğu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, "Ermenistan asla İran'a yönelik bir saldırıya veya komploya ortak olmayacaktır’’ demişti.

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