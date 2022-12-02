İran önce tepki çekti! Sonra teklif etti: Türkiye ile o ülkenin arasını yapabiliriz
İranlı Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı çıkacaklarını söyleyerek 'Türkiye ile Suriye'nin arasını yapabiliriz' dedi.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefonda görüştü.
İranlı Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ancak sorunun çözümünün Ankara ve Şam arasında diyalog yolundan geçtiğini söyledi.
Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'ye harekat düzenlemesinin sorunları çözmeyeceğini, meseleyi daha karmaşık haline getireceğini iddia etti.
İranlı Bakan, ülkesinin Türkiye ile Esed rejimi arasında aracılık edebileceğini kaydetti.
Daha önce ABD, Rusya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de Türkiye'nin bölgeye harekat düzenlemesine karşı çıkmıştı.
Kaynak: Mepa News