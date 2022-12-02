  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harekete geçtiler! Adı "Recep Tayyip Erdoğan" olsun kampanyası

Dünyada bir ilke imza attılar! Bosch ve Mercedes-Benz'den sürücüsüz park sistemi

Canlı yayında Ömer Çelakıl'a saldırı! Uzun süren sessizliğini bozdu, sözleri herkesi şok etti

Dünyada bulunan rezervin tamamına yakını Türkiye'de bulundu! Ülkemize dolar yağacak

Kullanıcıları memnun etti! WhatsApp'ta yeni dönem

Altın resmen çıldırdı! Yerinde durmuyor

Dünya'da çark tersine döndü! Rusya ve Çin kan kaybediyor Türkiye kazanmaya devam ediyor

Bakan Kurum'dan beklenen açıklama! Büyük müjdeyi böyle duyurdu

Hindistan, 100 milyar dolar işçi dövizi alan ilk ülke olacak! 89,4 milyar dolar döviz getirisi

Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! Bakın kim çıktı
Dünya İran önce tepki çekti! Sonra teklif etti: Türkiye ile o ülkenin arasını yapabiliriz
Dünya

İran önce tepki çekti! Sonra teklif etti: Türkiye ile o ülkenin arasını yapabiliriz

İranlı Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı çıkacaklarını söyleyerek 'Türkiye ile Suriye'nin arasını yapabiliriz' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 15:15:00 -
İran önce tepki çekti! Sonra teklif etti: Türkiye ile o ülkenin arasını yapabiliriz

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefonda görüştü.

İranlı Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ancak sorunun çözümünün Ankara ve Şam arasında diyalog yolundan geçtiğini söyledi.

Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'ye harekat düzenlemesinin sorunları çözmeyeceğini, meseleyi daha karmaşık haline getireceğini iddia etti.

İranlı Bakan, ülkesinin Türkiye ile Esed rejimi arasında aracılık edebileceğini kaydetti.

Daha önce ABD, Rusya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de Türkiye'nin bölgeye harekat düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Kaynak: Mepa News

İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi
İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi

Dünya

İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi

Polis baskın yaptı! Tuvalette mide bulandıran detay
Polis baskın yaptı! Tuvalette mide bulandıran detay

Gündem

Polis baskın yaptı! Tuvalette mide bulandıran detay

İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü
İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü

Dünya

İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23