  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran nükleerde geri adım attı
Dünya

İran nükleerde geri adım attı

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, ABD yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili ABD ile müzakere halinde olduklarını ve nükleer faaliyetler konusunda taahhütlerine dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:04:00 -
İran nükleerde geri adım attı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşme sonrası İran basınına konuştu. Erakçi, Viyana'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Viyana'da iki ayrı komisyon toplandı. Bir komisyonda yaptırımlar konusu ele alınırken, diğerinde ise nükleer program görüşüldü. Bu görüşmelerde her iki konu da etraflıca değerlendirildi" dedi.

Viyana görüşmelerinde yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması yönünde sunulan teklife karşı olduklarını belirten Erakçi, "Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz. Aşamalı olarak yaptırımların kaldırılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Nükleer faaliyetlerimizi yeniden düzenleyeceğiz"

Nükleer faaliyetler konusunda taahhütlerine dönmeye hazır olduklarını kaydeden Erakçi, "ABD, hem Trump dönemi yaptırımlarını hem de nükleer anlaşma kapsamında uygulaman yaptırımları kaldırdıktan sonra biz bunu test edeceğiz. Ardından nükleer faaliyetlerimizi yeniden düzenlemeye hazır olacağız" dedi.

İran ve 4+1 ülkeleri ile 6 Nisan Salı günü Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ikinci oturumu yarın düzenlenecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.
Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz
Ekonomi

Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz

Çin ve Türkiye'nin ardından Rusya da dijital para için adımını attı. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, üretecekleri..
Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başarılı yapımların yer aldığı TRT1'de yeni bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay