  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Gazeteci değil” dedikleri muhabirin haberini çaldılar

MHP'den CHP'ye geçmişti! Belediyenin ilk icraatı büyük rezalet

Hindistan Başbakanı Narendra Modi akli dengesini kaybetti: Hindistan adına iğrenç ve utanç verici şahsiyet... ‘Şeytan’ın hizmetkârı alçak, Müslümanları hedef aldı

Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı

New York Times İsrail'in mağlubiyetini yazdı: "Onun hayatta olması tam bir hezimet"

İş dünyasından 'tasarruf paketi' açıklaması

"TOGG geri geri yokuş çıkamıyor" diyorlardı! Vatandaş arabasını alıp o yokuşa gitti, sonrasında yaşananlar olay

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

Mehmet Metiner Erdoğan'dan makam bekleyen o ismi açıkladı: AK Parti'ye ömrü boyunca oy vermedi
Dünya İran nükleer silah iddiası hakkında konuşma yaptı: Yönelik toplantı gerçekleştirildi... İddia yalan çıktı
Dünya

İran nükleer silah iddiası hakkında konuşma yaptı: Yönelik toplantı gerçekleştirildi... İddia yalan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:03:00 - 2024-05-13 18:07:19
İran nükleer silah iddiası hakkında konuşma yaptı: Yönelik toplantı gerçekleştirildi... İddia yalan çıktı

İran, ülkede nükleer silahlara yönelik iddiaları üzerine harekete geçti açıklama yaptı! Yalan olduğu ortaya çıktı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkede nükleer silahlarla ilgili yasağa dair stratejinin değiştirilebileceğine ilişkin son haftalarda artan söylemler üzerine İran'ın bu konudaki doktrininin değişmediğini söyledi.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da son haftalarda bazı siyasilerin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasaklayan fetvasının değişebileceğini iddia etmesine değinen Kenani, "İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı. İran, fetva doğrultusunda nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklamıştır." dedi.

Kenani, kitle imha silahlarının uluslararası güvenliğin yanı sıra insanlık için tehdit oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

Öte yandan ülkesinin Filistin vatandaşları için sanal bir konsolosluk açmayı planladığını ve şu anda sistemin test aşamasında olduğunu aktaran Kenani, "Yapılan istişareler sonucunda Dışişleri Bakanlığıbünyesinde Filistin için sanal bir büyükelçiliğin açılması için gerekli mekanizmalar test aşaması olarak yürütüldü." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.

Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB
Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB

Teknoloji

Savaş uçağı Eurofighter ve F-35 açıklaması! MSB

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!
Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!

Dünya

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23