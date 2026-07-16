  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tolgahan Erdoğan’dan yat haberini çarpıtan fondaşlara hodri meydan! Mahkemeye versin de biz de rezil edelim! İsmail Saymaz’ın deprem yalanlarına tepki! "Provokatörlük yapmayın, ekipler burada" Haydut ABD gözünü oraya çevirdi! Bir ülkeye daha saldırı hazırlığı! Bulaşmadığı yer yok! Sanal kumar ülkeyi çökertiyor! AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük’ten Avrupa’ya sert tepki: Avrupa’nın tek taraflı raporları bizim için yok hükmündedir 87 milyonluk dijital vurgun! 6 kişi gözaltında Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz Haluk Levent’in kelepçeli hali ortaya çıktı! Toplanan milyarların izi sürülüyor Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam: Halisdemir'in portresi yıkıntılar arasında duvara işlendi
Dünya İran meydan okudu: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazır
Dünya

İran meydan okudu: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazır

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran meydan okudu: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazır

Açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır" ifadelerini kullandı.

ran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini belirterek, silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

Lübnan merkezli El-Mesire televizyonuna konuşan Bekayi, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İran'a yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini dile getiren Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır." ifadelerini kullandı.

 

İran Silahlı Kuvvetlerinin diplomasi sürecini desteklediğini dile getiren Bekayi, bununla beraber İran halkının da ülkesini tüm gücüyle savunacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'yle mutabakat zaptına ilişkin ise "En başından beri tutumumuz açıktı, ilkemiz taahhüde karşı taahhüttür." açıklamasında bulundu.

İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor
İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

Dünya

İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!
Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!

Dünya

Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!

İran'dan sürpriz hamle! Trump: "ABD vatandaşımız serbest bırakıldı"
İran'dan sürpriz hamle! Trump: "ABD vatandaşımız serbest bırakıldı"

Gündem

İran'dan sürpriz hamle! Trump: "ABD vatandaşımız serbest bırakıldı"

İran adına casusluk yapan İsrailli asker deşifre oldu!
İran adına casusluk yapan İsrailli asker deşifre oldu!

Dünya

İran adına casusluk yapan İsrailli asker deşifre oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23