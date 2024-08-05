  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyenler İngiltere Başbakanı'nın mesajına ne diyeceksiniz?

İslam düşmanı başbakan ülkeden kaçtı! Yönetime el koyuldu, çok sayıda ölü var

ABD acil durum ilan etti: 3 bin asker bölgeye gidiyor!

Çocuğun attığı slogan Haniye’yi güldürüyor… Şehit liderin az bilinen görüntüsü

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar o tarihi beklesin

Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar

Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var! Bölge gaz kaynıyordu: Bir anda doğalgaz keşfinden vazgeçildi

İzmir'deki facia sonrası... Cemil Tugay ve Tunç Soyer'e kötü haber

Onlar da Türkiye'den İHA almıştı! Arnavutluk'tan Türk İHA'sı hakkında çarpıcı çıkış: Ciddi şüpheler var

Cumhuriyet’in yalanını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ifşa etti!
Dünya İran meydan okudu! Savaş ilanı gibi paylaşım
Dünya

İran meydan okudu! Savaş ilanı gibi paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-08-05 22:34:00 -

Gazze'de katliam yapan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen katil İsrail'e İran'dan savaş ilanı gibi paylaşım geldi.

Gazze'de katliam yapan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen katil İsrail'e İran'dan savaş ilanı gibi paylaşım geldi.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast saldırısına karşılık vermesi beklenen İran'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir video yayımladı.

İRAN, FÜZE TÜNELLERİNDEN BİRİNİ PAYLAŞTI

İran Uzay Komutanlığından yayımlanan videoda İran'ın füze şehirlerinden birinin görüntüleri yer aldı. İran yapımı balistik füzelerin ilk kez gösterildiği paylaşımın sonunda bir saatin geri sayımda olduğu görüldü.

 

İsrail ya şimdi durdurulur ya da hiç! İnsan avının itirafı, ses kayıtlarında mevcut
İsrail ya şimdi durdurulur ya da hiç! İnsan avının itirafı, ses kayıtlarında mevcut

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ya şimdi durdurulur ya da hiç! İnsan avının itirafı, ses kayıtlarında mevcut

Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini
Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini

Medya

Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini

İran'ın İsrail'e misillemesi nasıl olacak? O isimden, olay sözler
İran'ın İsrail'e misillemesi nasıl olacak? O isimden, olay sözler

Medya

İran'ın İsrail'e misillemesi nasıl olacak? O isimden, olay sözler

Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar
Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar

Medya

Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar

İsrail’in kayıp sayısı açıklandı
İsrail’in kayıp sayısı açıklandı

Gündem

İsrail’in kayıp sayısı açıklandı

İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi
İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

Medya

İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

CHP'li Marmaris Belediyesi'ne zahmet olacak! 'İsrailli belediyeyle protokolü iptal edeceğiz'
CHP'li Marmaris Belediyesi'ne zahmet olacak! 'İsrailli belediyeyle protokolü iptal edeceğiz'

Gündem

CHP'li Marmaris Belediyesi'ne zahmet olacak! 'İsrailli belediyeyle protokolü iptal edeceğiz'

Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i yağladı! Akıllara merhum Hasan Karakaya'nın müthiş yazısı geldi
Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i yağladı! Akıllara merhum Hasan Karakaya'nın müthiş yazısı geldi

Gündem

Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i yağladı! Akıllara merhum Hasan Karakaya'nın müthiş yazısı geldi

Ver mehteri ver! İsrail askerleri pusuya düşürüldü
Ver mehteri ver! İsrail askerleri pusuya düşürüldü

Gündem

Ver mehteri ver! İsrail askerleri pusuya düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den İsrail'e büyük darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den İsrail'e büyük darbe

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den İsrail'e büyük darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23