İran meydan okudu! Savaş ilanı gibi paylaşım
Gazze'de katliam yapan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen katil İsrail'e İran'dan savaş ilanı gibi paylaşım geldi.
Gazze'de katliam yapan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen katil İsrail'e İran'dan savaş ilanı gibi paylaşım geldi.
İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast saldırısına karşılık vermesi beklenen İran'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir video yayımladı.
İRAN, FÜZE TÜNELLERİNDEN BİRİNİ PAYLAŞTI
İran Uzay Komutanlığından yayımlanan videoda İran'ın füze şehirlerinden birinin görüntüleri yer aldı. İran yapımı balistik füzelerin ilk kez gösterildiği paylaşımın sonunda bir saatin geri sayımda olduğu görüldü.
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