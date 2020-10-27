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Dünya İran medyasının paylaştığı karikatür dünya gündemine oturdu
Dünya

İran medyasının paylaştığı karikatür dünya gündemine oturdu

İran'ın önde gelen gazetelerinden Vatan Emrooz, İslam'a savaş açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Paris iblisi" ifadesini kullandı. Gazetenin Macron için yayınladığı karikatür gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:50:00 -
İran medyasının paylaştığı karikatür dünya gündemine oturdu

Fransa'da Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimi sonrası kriz büyüdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları ülkede Müslümanlara yönelik baskıları artırdı.

İslam dinini terörle ilişkilendiren Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret içeren karikatürleri, devlet kurumlarına ait binalara yansıtıp Fransa'da bu karikatürlere engel olmayacağını söyledi.

Müslüman dünyasından ise Macron'un Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı. Bazı ülkelerde Fransa ürünlerine boykot geldi.

Birkaç ülkenin dışında şu ana kadar Macron'a resmi bir kınama gelmedi.

Paris iblisi

Arap Birliği'nin dahi sessiz kaldığı olaylara İran'dan sert tepki geldi. İran'da muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz bugünkü manşetini Macron'a ayırdı. Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan Fransa Cumhurbaşkanı'nı kınadı.

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu önemli

Rothschildlerin iblisi.
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AHMET FARUK

Emperyalist katil Makron.
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