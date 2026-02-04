İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim, Umman Denizi'ndeki İHA kriziyle yeniden tırmandı. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD tarafından hedef alınan Şahid-129 tipi insansız hava aracının yasal sınırları ihlal etmediğini savundu.

İranlı yetkililer, İHA'nın uluslararası sularda rutin bir devriye görevi icra ettiğini belirtti. Haberde, İHA'nın düşürülmeden hemen önce keşif görüntülerini başarıyla ana üsse ilettiği, ardından araçla iletişimin ansızın kesildiği ifade edildi. Bağlantı kaybının nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, detayların kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

CENTCOM: "USS ABRAHAM LINCOLN'E YAKLAŞTI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise olaya ilişkin farklı bir tablo çizdi. Yapılan açıklamada, Umman Denizi'nde seyreden USS Abraham Lincoln uçak gemisine tehlikeli şekilde yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Arap Denizi'nde suların ısınmasına neden olan bu olay, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde geldi. ABD tarafı "taciz ve tehditlere müsamaha gösterilmeyecek" mesajını verirken, Tahran yönetimi operasyonun yasal zeminde olduğunu iddia ederek Washington'ın müdahalesini kınadı.