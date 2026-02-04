  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler Van’da bayraksız Çorum’da arsız! Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğine destek mesajı Trump'a zorba iması DMM'den “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddialarına yalanlama SGK Uzmanı Murat Özdamar, Akit için yazdı: Bu maaşı çalışanlar da alabilir çalışmayanlar da Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Dünya İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi
Dünya

İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

İran medyası, ABD'nin Umman Denizi'nde düşürdüğünü açıkladığı Şahid-129 tipi İHA'nın uluslararası sularda "rutin ve yasal" bir keşif görevi yürüttüğünü ve verileri başarıyla ilettikten sonra bağlantının kesildiğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim, Umman Denizi'ndeki İHA kriziyle yeniden tırmandı. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD tarafından hedef alınan Şahid-129 tipi insansız hava aracının yasal sınırları ihlal etmediğini savundu.

İranlı yetkililer, İHA'nın uluslararası sularda rutin bir devriye görevi icra ettiğini belirtti. Haberde, İHA'nın düşürülmeden hemen önce keşif görüntülerini başarıyla ana üsse ilettiği, ardından araçla iletişimin ansızın kesildiği ifade edildi. Bağlantı kaybının nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, detayların kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

CENTCOM: "USS ABRAHAM LINCOLN'E YAKLAŞTI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise olaya ilişkin farklı bir tablo çizdi. Yapılan açıklamada, Umman Denizi'nde seyreden USS Abraham Lincoln uçak gemisine tehlikeli şekilde yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Arap Denizi'nde suların ısınmasına neden olan bu olay, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde geldi. ABD tarafı "taciz ve tehditlere müsamaha gösterilmeyecek" mesajını verirken, Tahran yönetimi operasyonun yasal zeminde olduğunu iddia ederek Washington'ın müdahalesini kınadı.

 

 

İran'dan flaş Avrupa Birliği kararı
İran'dan flaş Avrupa Birliği kararı

Dünya

İran'dan flaş Avrupa Birliği kararı

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak
Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Dünya

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Sıcak saatler! ABD, İran İHA'sını vurdu
Sıcak saatler! ABD, İran İHA'sını vurdu

Dünya

Sıcak saatler! ABD, İran İHA'sını vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23