İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına ve sahabelerine hakaret ediliyor?
İranlı vekil "Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına ve sahabelerine hakaret ediliyor?" sorusunu sordu.30 Mayıs 2019 Perşembe 02:37
İran meclisinde Sünni vekil, İranlı Şii vekilleri uyardı. İranlı vekil "Kur'an Hz.Peygamber'in eşlerinin Müslümanların anneleri olduğunu söylüyor. Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına hakaret ediliyor? Kur'an diyor ki; Allah Sahabeden razıdır. O halde neden bu ülkede sahabeye hakaret ediliyor?" dedi.
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