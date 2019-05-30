İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına ve sahabelerine hakaret ediliyor? İranlı vekil "Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına ve sahabelerine hakaret ediliyor?" sorusunu sordu.

İran meclisinde Sünni vekil, İranlı Şii vekilleri uyardı. İranlı vekil "Kur'an Hz.Peygamber'in eşlerinin Müslümanların anneleri olduğunu söylüyor. Neden bu ülkede Peygamberimizin hanımlarına hakaret ediliyor? Kur'an diyor ki; Allah Sahabeden razıdır. O halde neden bu ülkede sahabeye hakaret ediliyor?" dedi.

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