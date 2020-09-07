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Aktüel İran Meclis Başkanı Laricani'nin yardımcısından BAE'ye "Mossad" uyarısı
Aktüel

İran Meclis Başkanı Laricani'nin yardımcısından BAE'ye "Mossad" uyarısı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan: - "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le ilişkilerinin normalleştiğini duyurması sonrasında Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya açık, herhangi bir girişimde bulunurlarsa buna karşılık verilecek cevap sadece Siyonist rejimle sınırlı kalmayacaktır. BAE de cevap verilecekler arasında yer alacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:55:12 -
İran Meclis Başkanı Laricani'nin yardımcısından BAE'ye "Mossad" uyarısı

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması sonrasında, İsrail'in istihbarat servisi Mossad veya ona bağlı yapıların İran ve bölgede atacağı adımlardan sadece İsrail'in değil BAE'nin de sorumlu tutulacağını söyledi.

Al-Alam televizyon kanalına konuşan Abdullahiyan, BAE'nin İsrail'e yakınlaşmakla, Basra Körfezi ve bölgedeki enerji nakil hattı güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

Abdullahiyan, "BAE attığı bu adımla aralarında İran'ın da bulunduğu komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atmıştır. BAE'nin İsrail'le ilişkilerinin normalleştiğini duyurması sonrasında İsrail'in istihbarat servisi Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya açık, herhangi bir girişimde bulunurlarsa buna karşılık verilecek cevap sadece Siyonist rejimle sınırlı kalmayacaktır. BAE de cevap verilecekler arasında yer alacaktır." dedi.

BAE'nin "ABD postalları altında" olduğunu ve Abu Dabi'nin aldığı kararın ABD ve İsrail baskılarıyla gerçekleştiğini dile getiren Abdullahiyan, söz konusu anlaşmayla İsrail'in Arap ülkeleri ve bölgeye nüfuz etme çabasında olduğunu kaydetti.

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