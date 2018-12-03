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İran Meclis Başkanı Laricani'den Erdoğan'a açık destek!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" açıklamasına destek vererek, "BMGK yapısı mutlaka değişmeli" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
İran Meclis Başkanı Laricani'den Erdoğan'a açık destek!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, beş ülkenin egemenliğinde olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yapısının mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'a destek verdi

Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laricani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "BMGK yapısı mutlaka değişmeli" dedi.

BMGK'nin tek taraflı birçok karar alması nedeni ile itibarını kaybettiğini söyleyen Laricani, bu durumun bölgesel girişimlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Buna örnek olarak Şanghay İşbirliği Örgütü, Suriye sorununun çözümü için kurulan Astana sürecini gösteren Laricani, "Bu tip girişimler, ülkeleri kendi aralarında tedbir almaya zorlayan BM'deki eksiklikten dolayı ortaya çıkmıştır. BM mevcut yapısıyla sorunların çözümü için yererli kapasitesinin olmadığından bu tip bölgesel girişimler gelecekte daha da artacak" değerlendirmesinde bulundu.

BM yapısı kolay değişmez

Laricani, dünyada zorbalık üzerine kurulmuş  bir düzen olduğundan  BM'deki mevcut yapının değişmesinin kolay olmayacağını savundu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
  1. İran Meclis Başkanı Ali Laricani
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Erdoğan'a destek
  5. İran
  6. Türkiye

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