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Aktüel İran Meclis Başkanı Kalibaf: "BAE ve Bahreyn, İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsin"
Aktüel

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "BAE ve Bahreyn, İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsin"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:57:55 -
İran Meclis Başkanı Kalibaf: "BAE ve Bahreyn, İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsin"

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tel Aviv yönetimi ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinin bundan böyle İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olduğunu belirtti.

Kalibaf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalayan BAE ve Bahreyn yönetimlerini eleştirdi.

İran'ın, Filistin halkının dışlandığı bir çözümü kabul etmediğini belirten Kalibaf, İsrail ile anlaşma imzalayan BAE ve Bahreyn'in yöneticilerini "hain" olarak niteledi.

Söz konusu anlaşmaları Filistin halkı açısından ikinci Nekbe olarak değerlendiren Kalibaf, "BAE ve Bahreyn, bugünden itibaren Balfur'dan Nekbe Günü'ne, Sabra Şatilla katliamlarından 22 Gün Savaşına suçlu ve gaspçı siyonist rejimin geçmiş ve gelecekteki bütüna suçlarına resmen ortak olduğunu bilsin." ifadelerini kullandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalanmıştı.



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