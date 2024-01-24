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Gündem İran lideri Reisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu
Gündem

İran lideri Reisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu

Yeniakit Publisher
2024-01-24 19:32:00 - 2024-01-24 19:36:39
İran lideri Reisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık. Ve bu konudaki iş birliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum

Görüşmemizde İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık

Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık. Ve bu konudaki iş birliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik
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PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık.

Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler.

Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Reisi ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Reisi'nin açıklamaları ise şu şekilde:

Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu. Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik.

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