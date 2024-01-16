İran Kuzey Irak'ta Mossad'ı vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından yayımlanan ikinci açıklamada, terör örgütü Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin de İran'dan fırlatılan balistik füzelerle bombalandığı aktarılmıştı.

Saldırıların, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

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Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.