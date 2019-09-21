İran Komutanı tüm dünyaya duyurdu! ‘Hepsini vuracağız’
İran Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami ABD ve Suudi Arabistan ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek, 'İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz' dedi.21 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami yaptığı açıklamada 'İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz' dedi.
Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırılar sonrası ABD, Suudi Arabistan ve İran arasında söz düelloları devam ediyor.
Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami yaptığı açıklamada şunları söyledi, ‘İran mahdut hedefli taarruz olsa bile herhangi bir saldırıyı izlemeye ve onu itlaf etmeye devam edecek’
Saldırganları tamamen yok edene kadar devam edeceklerini söyleyen Selami, ‘Dikkatli olun, sınırlı bir saldırganlık sınırlı olarak kalmayacaktır’ dedi.
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