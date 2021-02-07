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Dünya İran kararını ilan etti: Bir şartla yaparız
Dünya

İran kararını ilan etti: Bir şartla yaparız

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Hamaney, yaptırımların kalkması halinde nükleer anlaşmadaki taahhütleri yerine getirebileceklerini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:25:00 -
İran kararını ilan etti: Bir şartla yaparız

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, tüm yaptırımların kaldırılması halinde İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini uygulayacağını belirterek, “Öncelikle yaptırımlar kalkacak ve biz yaptırımların etkisini test edeceğiz. Ardından nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getiririz” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran’da askeri yetkililer ile bir araya geldi. ABD ile nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusuna değinen Hamaney, “Yaptırımları kaldırırlarsa biz de anlaşmadaki taahhütlerimize döneriz” ifadesini kullandı.

Hamaney, ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme konusunda İran’a hiçbir şart sunacak durumda olmadıklarını belirterek, “Anlaşmayı ihlal eden onlar. Bu konumda bize herhangi bir şartta sunamazlar. Anlaşmaya bağlı kalan taraf olarak biz şart sunabiliriz ve bizim şartımızda ABD tarafından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması” ifadesini kullandı.

Hamaney, tüm yaptırımların kaldırılması halinde İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini uygulayacağını belirterek, “Öncelikle yaptırımlar kalkacak ve biz yaptırımların etkisini test edeceğiz. Ardından nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getiririz” dedi.

Hamaney, son olarak nükleer anlaşma konusunda ABD yaptırımlarının kaldırılmasının kırmızı çizgileri olduğunu ve tüm İranlı yetkililerin bu konuda ortak düşünceye sahip olduklarını kaydetti.

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