  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Netanyahu, savaş kabinesini topladı

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Siyonist rejim Lübnan'a hava saldırısı başlattı!

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Siyonist rejimden savaş önlemi! Bu gece zorlu geçecek

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

İran saldırıyı resmen duyurdu! "Siyonist rejim düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef alındı"

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı
Gündem İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz
Gündem

İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz

Yeniakit Publisher
2024-04-14 09:55:00 -

İran’ın İsrail’e İHA ve Füze fırlatması bölgedeki tansiyonu iyice yükseltti. İki ülke tamamen savaş durumuna geçtiler. Kurtlar Vadisi dizisindeki bir replik bugün yaşananların nedenlerini çok güzel özetlemiş.

Polat Alemdar’ın bir devlet görevlisi ile konuşma yaptığı sahne gündeme bomba gibi düştü. Ortadoğu’da yaşanan krizlerin İran ile İsrail’in birbirlerine karşı aldıkları tutum Kurtlar vadisinde çok güzel özetlenmiş.

Polat Alemdar ile devlet görevlisi arasında geçen diyalog şöyle;

“Bölgede İsrail ile İran’ın adı konulmamış bir işbirliği var.

İkisi de varlıklarını birbirine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyorlar. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.

Tansiyonun düştüğü an yapay bir kriz üretirler. Hürmüz’de savaş gemileri it dalaşı yapıyor. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor karşılığında dünyaya mesajını veriyor. İsrail diyor ki bak! İran teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmemiz lazım. Arada petrol ve silah lobileri büyük bir para kazanıyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurtlar vadisi dizisinin bu sahnesi sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi bile.

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da sevinç
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da sevinç

Dünya

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da sevinç

İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi
İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi

Dünya

İsrail'e İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi

Altına İsrail'e İran'dan İHA saldırısı sonrası ‘savaş’ alarmı: Altın uyarısı yapıldı! Altın fiyatlarında korkutan uyarı
Altına İsrail'e İran'dan İHA saldırısı sonrası ‘savaş’ alarmı: Altın uyarısı yapıldı! Altın fiyatlarında korkutan uyarı

Ekonomi

Altına İsrail'e İran'dan İHA saldırısı sonrası ‘savaş’ alarmı: Altın uyarısı yapıldı! Altın fiyatlarında korkutan uyarı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23