İran-İsrail savaşına Kurtlar Vadisi damga vurdu! İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz

Polat Alemdar’ın bir devlet görevlisi ile konuşma yaptığı sahne gündeme bomba gibi düştü. Ortadoğu’da yaşanan krizlerin İran ile İsrail’in birbirlerine karşı aldıkları tutum Kurtlar vadisinde çok güzel özetlenmiş.

Polat Alemdar ile devlet görevlisi arasında geçen diyalog şöyle;

“Bölgede İsrail ile İran’ın adı konulmamış bir işbirliği var.

İkisi de varlıklarını birbirine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyorlar. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.

Tansiyonun düştüğü an yapay bir kriz üretirler. Hürmüz’de savaş gemileri it dalaşı yapıyor. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor karşılığında dünyaya mesajını veriyor. İsrail diyor ki bak! İran teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmemiz lazım. Arada petrol ve silah lobileri büyük bir para kazanıyor.”

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Kurtlar vadisi dizisinin bu sahnesi sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi bile.