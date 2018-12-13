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İran-İsrail arasında gerilim tırmanıyor! 'Bu bir tehdittir'

İran ile İsrail arasındaki gerilim giderek şiddetleniyor. İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu'nun "İran’a saldırırız" açıklamasına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, çok sert tepki gösterdi. Kasımi, "Asla böyle bir eylemde bulunmaya cesaret edemez" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 22:10
İran-İsrail arasında gerilim tırmanıyor! 'Bu bir tehdittir'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırabilecekleri yönünde yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Kasımi, “Bu şahsın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde büyük bir ülkeyi askeri girişimde bulunmak ile tehdit ettiği anlamına geliyor” dedi.

"İran’a saldırırız"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İsrail’in varlığı tehlikeye düşerse, İran’a saldırırız” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Cesaret edemez"

Kasımi, yaptığı açıklamasında, “İşgalci Siyonist İsrail rejimi, kin, nefret ve halüsinasyonun tam tecellisi olan bu rejim, hiçbir zaman asla böyle bir eylemde bulunmaya cesaret edemez. Ancak Netanyahu’nun utanç duymaksızın dile getirdiği bu ifadeler, bu şahsın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde büyük bir ülkeyi, askeri girişimde bulunmak ile tehdit ettiği anlamına geliyor. Bu konuyu kesinlikle uluslararası hukuk kurumlarından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:10
  1. Behram Kasımi
  2. İsrail
  3. İran
  4. Binyamin Netanyahu
  5. Netanyahu

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