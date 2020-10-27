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Dünya İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dünya

İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:08:00 -
İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed Peygamber aleyhine çizgi film yayınlanmasını ısrarla savunmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Fransız yetkililerin dünyada ve Avrupa'da milyonlarca Müslümanın duygularını inciten adımlarını kınadığı ve bunun "kabul edilemez" olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve Fransa'da İslama yapılanları kınadığını ilettiği kaydedildi

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