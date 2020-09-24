  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi
Aktüel

İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:30:44 -
İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi

TAHRAN (AA) - İran'da, Irak ile 8 yıl süren savaşın yıl dönümü nedeniyle Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkentin merkezindeki meydanda ağır silahlar sergilendi.

İran Meclisinin yanındaki Baharistan Meydanı'nda sergilenen füzeler, tanklar, füze bataryaları, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Her sene Kutsal Savunma Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkent Tahran ve diğer şehirlerin ana caddeleri, meydanları, durakları ve merkezi yerleri savaşa ait kareler ve mesajlarla donatılıyor.

İran yönetimi, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 yıl süren ve yaklaşık 1 milyon kişinin öldüğü savaşı zihinlerde diri tutmak ve "devrimin önemli bir kazanımı" olarak sunmak için çeşitli etkinlikler ve askeri gövde gösterileri düzenliyor.

Savaşta ölen ve cenazeleri sonradan muhtelif zamanlarda bulunan askerler için de genel olarak "Kutsal Savunma Haftası" öncesi toplu cenaze törenleri tertip ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene askeri geçit töreni düzenlenmedi ancak dün güneydeki Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'nda yapılan törenle 188 yerli insansız hava aracı ve helikopter Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim edildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz
Dünya

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığın..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı