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İran: İrademizi test etmeyin

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Batı ülkelerine işaret ederek, "Batı ve sömürgecilere söylüyorum; İran'ın iradesini test etmek için uygun bir zaman değil." dedi

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:59
İran: İrademizi test etmeyin

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Başkent Tahran'daki Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen "Batı Asya'da Güvenlik" konulu konferansta bir konuşma yaptı.

"İran'ın iradesini test etmek için uygun bir zaman değil"

Hatemi, "Batı ve sömürgecilere söylüyorum: İran'ın iradesini test etmek için uygun bir zaman değil. Eğer irademizi test etmeye çalışırsanız bu sizin için pişmanlıktan başka bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Bölgede ABD ve Batı hegemonyasının sona erdiğini söyleyen Hatemi, Batı Asya'da yeni bir düzen inşa edildiğini öne sürdü. Hatemi, "Geçmiş yıllardaki gelişmeler, bölge güvenliğini sağlamada Batı'nın etkisi olmadığını gösteriyor. ABD'nin Suriye'den çekilmesi de bunu teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın ABD ile masaya oturmak istediği" yönündeki iddialarına işaret eden Hatemi, "Kendi sözlerini yerine getirmeyenlerin, müzakere hakkında konuşmaları yersiz ve gülünç." dedi.

"Bizimle masaya oturmak istiyorlar"

Trump, pazar günü yaptığı bir açıklamada nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendirerek, "Onların (İran) durumu pek iyi değil. Bizimle masaya oturmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan Tahran ile Washington arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak 21 Aralık 2018'de ABD uçak gemisi USS John C. Stennis'in, Basra Körfezi'ne girmesi İran'ın tepkisine yol açmıştı.

Geniş çaplı tatbikat yapılmıştı

İran, ABD uçak gemisi Stennis'in, Basra Körfezi'ne girişi sırasında geminin yakınlarına taciz ateşi açmış, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari de Stennis'in kara sularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. ABD ile yaşanan "Stennis gerginliğinin" ardından İran, 24 Aralık 2018'de Basra Körfezi'nde "Büyük Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:59
  1. İran: İrademizi test etmeyin
  2. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi
  3. Batı
  4. tehdit
  5. tehlike
  6. ABD
  7. uyarı

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