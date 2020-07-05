İran ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bir süredir İran ile Rusya arasında yaşanan gerilimin boyutları artmış gibi görünüyor.

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Deyrizor kentinden Irak sınırındaki bölgelere kadar hakimiyet alanını genişletmek isteyen İran destekli milis güçler, bu yöndeki girişimlerine devam ediyor.

Son olarak bölgede İran tarafından desteklenen güçlerce bir hapishane daha kurulmuş, bölgede İran tarafının elindeki hapishanelerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Daha önce mahkumları Esed rejimine bağlı güçlere teslim eden İran'ın kendi hapishaneleriyle birlikte bölgede askeri bir yargı sistemi kurduğundan da bahsediliyor.

İran'a bağlı güçler Esed askerini tutukladı

Bölgede ideolojik anlamda da yayılmacılığını sürdüren İran güçleriyle Rusya tarafından desteklenen Esed rejimi unsurları arasında gerilimin sürdüğü bir dönemde Deyrizor ilinin Irak sınırındaki El Bukemal ilçesinde bir rejim askerinin tutuklaması bu gerilimin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İran tarafından desteklenen Lübnan Hizbullah Hareketi'ne bağlı milisler tarafından El Bukemal sınır kapısının Suriye tarafında tutuklanan kişinin Esed rejimi güçlerinin bölgedeki üst düzey bir ismi olduğu ifade ediliyor.

Nedensiz bir şekilde gerçekleşen bu tutuklamanın tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi bölgede İran tarafından desteklenen güçlerle, Rusya'nın desteklediği Esed rejimi unsurları arasında çatışmaya neden olma ihtimali bulunuyor.

Rusya ve rejime bağlı güçler bölgeden kovuldu

Öte yandan birkaç gün önce El Bukemal'da yaşanan bir diğer gelişme de İran Devrim Muhafızları'na bağlı güçlerin, Esed rejimine bağlı 11. Fırka güçlerinden kentteki kontrol noktasını kaldırmalarını emretmesiydi.

Aynı günlerde İran Devrim Muhafızları'na bağlı güçler, ağırlıklı olarak Filistinlilerden oluşan ve bölgede Rusya tarafından desteklenen El Kudüs Tugayı milislere, El Bukemal'daki merkezlerini kapatmalarını ve kontrol noktalarını kaldırmalarını emretti.

Rusya'dan 24 saat içinde üç askeri konvoy gönderdi

Bölgede İran ile Rusya tarafından desteklenen güçler arasındaki gerilim devam sürerken, 2 Temmuz'da Rakka kırsalındaki bölgeden yola çıkan iki Rus askeri konvoyu Deyrizor kentinde rejime bağlı güçler tarafından kontrol edilen At-Tala'a askeri üssüne giriş yaptı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre iki ayrı konvoydan oluşan askeri araçların toplam sayısı 60 civarında.

İki Rus askeri konvoyuunn Deyrizor kentine giriş yapmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra üçüncü bir konvoyun da kentteki üsse giriş yaptığı bildirildi.

Sonuç olarak özellikle El Bukemal ilçesinde yaşanan gelişmeler ve İran'ın buradaki sınır hattında kurmak istediği üstünlük nedeniyle bölgede İran ile Rusya arasındaki gerilim artabilir.

Artan gerilimin yanında, İsrail'in son dönemde Deyrizor kırsalındaki bölgelerde İran tarafından desteklenen milisleri hedef aldığı saldırılar, bu milislerin bölgedeki saldırganlığını da artırabilir.

Nitekim İsrail'in başkent Şam eksenindeki bölgelerde, İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar karşısında Rusya'nın hiçbir tutum almaması İran destekli güçleri oldukça rahatsız etmekte.

Bununla birlikte Rusya'nın son askeri sevkiyatları, bölgede bunalıma giren ağırlık dengelerine yönelik bir etki mahiyetinde de olabilir.

Kaynak: Mepanews