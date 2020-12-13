İran ile Rusya arasında kriz yaşanabilir! Moskova güçleri bölgeye girdi
Rus güçleri, Suriye-Irak sınırında yer alan ve İran ile Esed rejimi arasında gerilime neden olan El Bukemal kentine giriş yaptı.
Rus askeri güçlerinin, Suriye-Irak sınırında İran'ın kontrolündeki El Bukemal kentine giriş yaptığı bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre, Rus askeri güçleri Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı, Irak sınır noktasında bulunan El Bukemal'e giriş yaparak kentteki bir otel binasını askeri üsse çevirdi.
Burada konuşlanan Rus askeri güçlerinin, bölgedeki karargahlarının sayısını artıracağı ifade ediliyor.
İran ile Suriye paylaşamıyordu
Rusya'nın El Bukemal kentine yönelik konuşlanma girişimleri daha önce birçok defa İran'ın desteklediği Şii milislerce dolaylı yollardan engellenmişti.
El Bukemal'de daha önce Rusya tarafından desteklenen Beşar Esed rejimi güçleriyle İran'ın desteklediği Şii milisler arasında çatışmalar yaşanmış, İranlı Şii milisler Esed rejimi güçlerini kentten kovmuştu.
Dünya
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın