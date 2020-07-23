  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:20:26 -
İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için açıldı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında mart ayında kapatılan İran ile Irak arasındaki Hüsrevi Sınır Kapısı ticari geçişler için tekrar açıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesindeki Hüsrevi Sınır Kapısı'na yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Latifi, "İran'ın Kirmanşah ve Irak'ın Diyala eyaletleri arasında yer alan Hüsrevi Sınır Kapısı bugün itibarıyla tekrar açıldı. Irak tarafının İran'dan mal kabulüne ilişkin bir kısıtlaması bulunmuyor." dedi.

Kasrı Şirin Kaymakamı Murad Ali Tatar ise sınır kapısının şu aşamada yalnızca ticari geçişler için açıldığını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı