İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bundan sonra baskı altında müzakere yapmayacağız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulanan tüm yaptırımların kalkmasının yapıcı görüşmelerin başlayabilmesi için şart olduğunu belirten Rebii, mevcut durumun devam etmesi halinde İran ile ABD liderleri arasında herhangi bir görüşmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a gideceğini hatırlatan Rebii, Ruhani'nin burada bölgesel ve küresel meseleleri görüşme fırsatı bulacağını ancak İran Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir görüşmenin olmayacağını kaydetti.

ABD tarafından hiçbir şekilde bir tutum değişikliği ve güven verici adım görmediklerini dile getiren Rebii, "Daha önce bir kere baskı altında müzakere yaptık. Bundan sonra baskı altında müzakere yapmayacağız. Halkımızın sorunlarının çözüleceğine dair bir güven oluşursa görüşme yapabiliriz. Şimdi yapılacak bir görüşmede halkın hangi sorunu hallolacak?" görüşlerini paylaştı.

Ruhani'nin, görüşme şartını halkın menfaatinin sağlanmasına bağladığını hatırlatan Rebii, hâlihazırdaki şartları iyileştirecek bir gelişme göremediklerini ifade etti.

"İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri tarihin en iyi döneminde"

Açıklamalarında Suriye meselesine de değinen Rebii, Suriye'de istikrar ve barışın sağlanması için yapılan Astana müzakerelerinin bölgedeki krizlerin çözülmesi yönünde iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Ruhani'nin Ankara ziyaretinde İran ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin bölgesel diğer konularla ilgili olarak da derinleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Rebii, "İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri tarihin en iyi döneminde. Dış siyasetteki temel stratejimiz komşularla ilişkilerimizi derinleştirmektir. " dedi.

ABD'nin Suudi Aramco açıklaması algı operasyonlarının bir parçası

Yemen'de barışın sağlanması için BM ile iş birliğine hazır olduklarını ve bölgedeki güvensizliğin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını dile getiren Rebii, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bazı kötü niyetliler, asılsız ithamlarla tefrika oluşturmaya ve komşular arasındaki güvensizlik ortamını artırmaya çalışıyor. Bunu son günlerde atılan tahrip edici adımlarda ve Suudi Aramco'ya yönelik saldırıda gördük."

Yemen'deki bilim adamlarının imkan ve kapasitelerini geliştirdiklerini ve bölgesel diğer hareketlerle ittifak halinde olduklarını savunan Rebii, İran'a yönelik suçlamalarla ilgili olarak da "Yanıltıcı açıklamalar ABD'nin algı operasyonlarının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanacak maça kadınlar da gidebilecek

İran’da maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe verdiği öne sürülen Seher Hudayari’nin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu kızımızın meselesi yeni sorunları önümüze getirmiştir. Gözümüzü bu tür gelişmelere kapatamayız." diyen Rebii, toplumda bazı endişelerin olduğunu ancak kadınların başkent Tahran'ın Azadi Stadı'nda 10 Ekim'de oynanacak İran-Kamboçya 2022 Dünya Futbol Kupası eleme maçına gidebileceğini ve kadınlara bilet satışının yapılacağını aktardı.

Rebii, kendisinin de Spor ve Gençlik Bakanı ile stada gideceğini ve kadınların stadlara gidişinin günden güne artacağını ifade etti.

Son olarak İran devlet televizyonunun hükümete yönelik yayınlarını eleştirileren Rebii, "Yabancı basının takip edilmesi, arzu ettiğimiz bir şey değil. Yerel medyamızın itibarının artması ülkemizin faydasınadır. Yerel medyanın itibarı ne kadar artarsa milli güvenliğimiz de o kadar artar." değerlendirmesinde bulundu.