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Aktüel İran Hükümet Sözcüsü: "ABD yaptırımları ülkede döviz sıkıntısına neden oldu"
Aktüel

İran Hükümet Sözcüsü: "ABD yaptırımları ülkede döviz sıkıntısına neden oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:34:04 -
İran Hükümet Sözcüsü: "ABD yaptırımları ülkede döviz sıkıntısına neden oldu"

ANKARA (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkede döviz sıkıntısı yaşandığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rebii, ülkedeki pahalılığın en önemli nedenlerinden birinin döviz sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.

Rebii, "Yaptırım baskısı nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi ülkede fazla miktarda dövize sahip olmadığımızı kabul etmeliyiz ancak halkın yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaç malzemelerini tedarik edebilmek amacıyla döviz temini için çaba gösteriyoruz." dedi.

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte ekonomisi yara alan İran'ın uluslararası ticareti de büyük zarar gördü.

Bununla birlikte İran, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ülke dışındaki bankalarda bloke edilen milyarlarca dolar dövizine de erişemiyor.




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