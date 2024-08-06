İran, Heniyye'yi İsrail'e yem etti! Türkiye'ye gelme Abbas

Sabah gazetesinden Melih Altınok, İran'ın İsmail Heniyye'ye sahip çıkamadığını vurguladı. Mahmud Abbas'ın bu süreçteki tutumunu eleştiren Altınok, Abbas'ın Gazze'deki soykırım esnasında Batı Şeria'daki düzeni bozmadığını belirtti. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"İran dün Hamas lideri Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının yerel saatle gece 02.00'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini söylemişlerdi. Şimdi ise "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" diyorlar.

Ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar sonuç değişmiyor. İran, Filistin liderlerinin bir numarasına sahip çıkmadı, İsrail'e yem etti. Suikast için neden Haniye'nin yaşadığı Katar'ın değil de Tahran'ın "en güvenli" bölgesinin seçildiğini hâlâ merak ediyor musunuz?

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Peki ya Filistin'in bu zor gününde ülkenin diğer lideri Mahmut Abbas nerelerde?

Haniye'nin Doha'daki cenaze töreninde yoktu. Şimon Perez'in cenazesine katılarak elde ettiği pozisyona zarar, halel gelsin istemedi herhalde. Baksanıza Mahmut Bey'in Gazze'deki soykırım esnasında bile Batı Şeria'daki düzeni değişmiyor.

Netenyahu, ABD Senatosu'nda konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abbas'ı neden Türkiye'ye çağırmıyorsunuz" eleştirilerine "Çağırdık, gelmedi" diyerek yanıt vermişti. Daha sonra Abbas'ın 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Bu kez gelebilir mi bilemiyoruz.

Ama gelemezse de hiç dert değil. Hamas liderine zaten terörist diyen ve geldiğinde İsrail onaylı Abbas'a sarılmaları muhtemel muhalefet liderleri dışında buralarda yolunu gözleyen kimse yok."