İran hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı!

İran, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bildiri) ile 14-15 Ocak tarihlerinde hava sahasını kapattığını duyurdu. Tahran üzerinden yapılacak önceden izinli uluslararası seferler hariç tüm uçuşlar durduruldu.

İran’dan havacılık dünyasını alarma geçiren bir hamle geldi. Yayımlanan resmi bildiriye göre, Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm hava trafiğine kapatıldı.

14-15 Ocak tarihlerini kapsayan bu yasak süresince gökyüzünde kuş uçurtulmayacak.

İZİN ALMAYAN GEÇEMEYECEK

NOTAM’da yer alan detaylara göre, bu bölgeyi kullanmak isteyen tüm uçuşların İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan önceden onay alması şart koşuldu.

Ani kararın arkasındaki neden henüz açıklanmazken, bölgedeki askeri hareketlilik iddiaları güçlendi.

