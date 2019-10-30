İran harekete geçti! Hamaney'den flaş açıklama

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İlam eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Nevzeri, Mehran Sınır Kapısı'nın Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Nevzeri, sınır kapısının kaç gün kapalı tutulacağına dair ise bilgi vermedi.

Hamaney de konuştu

Hatem’ül Enbiya askeri okulunu ziyaret eden İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Irak ve Lübnan’da devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ve Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bölge ülkelerde karşılıklık çıkarmak istediğine işaret eden Hamaney, "Güvenlik ve istikrarın olmadığı bir yerde hiçbir talep yerine getirilemez. Bir toplum için en önemli öncelik, güvenlik ve istikrarın korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve istikrarın bir ülke için en önemli konu olduğunu vurgulayan İran Dini Lideri Hamaney, "Düşmanın bir ülkeye verebileceği en büyük zarar, o ülkenin emniyet ve güvenliğini elinden almasıdır. Bugün bölgedeki bazı ülkelerin istikrar ve güvenliğini bozmaya başladılar. Bu bir millete karşı yapılan en tehlikeli ve kötü düşmanlıktır" dedi. Lübnan ve Irak halkının haklı talepleri olduğunu belirten Hamaney, "Elbette bu taleplerine ancak yasal çerçevede ulaşabileceklerini bilmelidirler" şeklinde konuştu.

Düşman ülkelerin İran’da da karışıklık çıkartmak istediklerini hatırlatan Ali Hamaney, "Milletimiz bilinçli bir şekilde meydanlara çıkarak emniyet güçlerinin de hazırlıklı olmasıyla bu oyunu bozmuş oldu" ifadelerini kullandı.

İran, Irak'taki gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış üç gün sonra tekrar açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce vatandaşlarına Irak'a seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.